На Тернопільщині правоохоронці викрили подружжя, яке в підземному парнику вирощувало коноплі.

Як передає кореспондент УНІАН, про викриття сім’ї, яка налагодила виробництво та збут марихуани за кордон, сьогодні під час прес-конференції повідоми начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

За його даними, операцію із затриманням підозрюваних проводили столичні правоохоронці.

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Коноплі вирощували в Збаразькому районі в підземній теплиці площею понад 100 м кв, вона була обладнана необхідним освітленням та системою поливу. Над теплицею подружжя на земельній ділянці вирощувало хризантеми.

«Загалом з теплиці вилучили 1 тис. кущів коноплі. Вироблену марихуану продавали за кордон великими партіями. У нашій області вони свій товар не продавали», – зазначив Богомол.

За фактом виготовлення наркотиків у великих обсягах відкрито кримінальне провадження.