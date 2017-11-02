На Тернопільщині горів легковий автомобіль. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 2 жовтня о 02.45 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Заліщики на вул. Б. Лепкого.

На місці події працівники чергового караулу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що горить легковий автомобіль AUDI.

О 02.56 рятувальники вогонь зупинили, а о 3 год пожежу ліквідували.

Вогонь знищив два передніх колеса, двоє передніх дверей автомобіля, капот, частково пошкодив моторний відсік транспортного засобу.

Ймовірна причина виникнення події – коротке замикання електропроводки.