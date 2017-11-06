На Тернопільщині згорів житловий будинок

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.

На Тернопільщині згорів житловий будинок. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора на хуторі Сомище Шумського району. Вогнем знищено покриття та перекриття будинку, речі домашнього вжитку на площі 30 м кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 16-ої державної пожежно-рятувальної частини Управління. Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.

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