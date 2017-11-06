На Тернопільщині згорів житловий будинок
11:41, 06 листопада 2017Тернопіль
126 0
Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.
На Тернопільщині згорів житловий будинок. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора на хуторі Сомище Шумського району. Вогнем знищено покриття та перекриття будинку, речі домашнього вжитку на площі 30 м кв.
Загорання ліквідовано черговим караулом 16-ої державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter