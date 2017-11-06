Понад 203 тисяч жителів Тернопільщини скористалися програмою "Доступні ліки"

Понад 203 тис. жителів Тернопільщинискористалися програмою «Доступні ліки». Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА, загалом лікарі виписали 369 тис. 120 рецептів.

Відшкодування вартості лікарських засобів, задіяних у програмі, здійснено за 271 тис. 731 рецептами. Понад 203 тисячі хворих отримали необхідні медикаменти.

На Тернопільщині згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки» укладено 270 угод з 262 аптечними закладами.

Загалом, у програмі «Доступні ліки» задіяно 198 найменувань препаратів. Водночас, розширився перелік безкоштовних ліків до 35 лікарських засобів. На початку програми їх було 23.

Нагадаємо, з 1 квітня 2017 року в області реалізується Урядова програма «Доступні ліки». Відповідно до програми право на отримання безкоштовних ліків або ліків із частковою доплатою мають хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та на бронхіальну астму.