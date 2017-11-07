У Тернополі поліція зупинила таксиста, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 11 разів. Як повідомили УНІА в патрульній поліції Тернополя, автомобіль Сhevrolet Aveo, який рухався тротуаром, інспектори помітили близько опівночі на вул. Пушкіна. Патрульні наказали водієві зупинитися, щоб припинити правопорушення.

Під час перевірки документів інспектори помітили, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Водій зізнався, що вживав алкоголь і погодився проїхати до медичного закладу. Результат алкотесту – 2,2 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

На водія патрульні винесли постанову за порушення ПДР та склали протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння.