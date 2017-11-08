На Тернопільщині платникам податків у січні-жовтні повернули 337 млн грн ПДВ – 98,2% від заявленого

На Тернопільщині платникам податків у січні-жовтні повернули 337 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ. Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом за 10 місяців 2017 року заявки на бюджетне відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок подали 67 представників бізнесу Тернопільщини на загальну суму 343 млн грн. Торік ця сума за відповідний період становила 258 млн гривень.

Станом на початок листопада цього року платникам податків області вже відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 337 млн грн ПДВ, тоді як минулого року ця сума становила 189 млн грн.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 0,2 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 47 млн грн, з них 31 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 16 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок минулорічного листопада невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 95 млн грн.