У Тернополі патрульні затримали нетверезого водія, який намагався втекти. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, автомобіль Audi A6, який рухався у темну пору доби без ввімкнених фар ближнього світла, патрульні помітили близько 3 год ранку на вул. Оболоня. Охоронці порядку наказали йому зупинитися, але він не відреагував.

Інспектори почали наздоганяти його, водій ігнорував озвучені через гучномовець вимоги про зупинку та продовжував рух на великій швидкості.

Водія затримали на вул. Білогірській. Він поводився агресивно й зухвало. Патрульні запропонували пройти алкотест, але водій відмовився в категоричній формі.

На правопорушника інспектори склали 3 протоколи – за дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП), за керування напідпитку (ст.130 КУпАП), за невиконання вимоги про зупинку (ст. 122-2 КУпАП), а ще винесли постанову за керування без відповідних документів (ст. 126 КУпАП).