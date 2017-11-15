У Тернополі загорівся маршрутний автобус з пасажирами (фото)

У Тернополі загорівся маршрутний автобус з пасажирами. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 15 листопада о 10.35 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на вул. Шептицького. На виклик направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у кількості 5-ти чоловік особового складу.

На місці події рятувальники з’ясували, що загорання виникло у маршрутному автобусі. Водій, провівши евакуацію пасажирів, самостійно ліквідував пожежу вогнегасником.

Причина пожежі встановлюється.