На Тернопільщині за 10 місяців правцевлаштували 255 демобілізованих військових – 19,7% від тих, які звернулися в центри зайнятості

На Тернопільщині за 10 місяців правцевлаштували 255 демобілізованих військових. Як повідомив УНІАН директор обласного центру зайнятості Василь Олещук розповів, загалом у місцевих центрах зайнятості Тернопільщини упродовж січня-жовтня 2017 року зареєстровано 1292 безробітних демобілізованих учасників АТО, з яких 44 – з інвалідністю. Найбільше колишніх воїнів звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 183, Гусятинського – 103, Теребовлянського – 99 та Борщівського районних центрів зайнятості – 94 особи.

Працевлаштовано 255 демобілізованих військових, з них 6 отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 11 мають роботу за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 45 повернулися на військову службу за контрактом, 67 були забезпечені тимчасовими місцями праці.

Професійне навчання пройшли 72 учасники АТО, з яких 7 навчались на тракториста-машиніста с/г виробництва, 5 – електрогазозварника, 5 – робітника фермерського господарства, 2 – кухаря, 1 – електромеханіка ліфтів. Після завершення навчання 58 атовців уже працевлаштовано.

«Фахівці центрів зайнятості ставляться з увагою до воїнів, при доборі відповідних місць праці враховують соціальні, емоційні, психологічні аспекти шукачів роботи з числа демобілізованих учасників АТО», – зазначив лещук.

Станом на 1 листопада, для 327 учасників АТО триває пошук роботи, з них 7 продовжують професійне навчання.

Допомогу по безробіттю отримують 272 осіб. Середній розмір допомоги з безробіття для військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, становив 3,8 тис. грн.