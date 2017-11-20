У Тернополі під час пожежі загинув 52 річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що із вікна квартири одного із багатоповерхових будинків на вул. Миру йде дим.

На місце події направили черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління у складі 4-ох чоловік та автодрабину.

Загорання виникло у квартирі на 5-му поверсі, орієнтовна площа загорання – 15 мкв. На допомогу направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління.

О 00.07 рятувальники вогонь зупинили, а о 00.08 – повністю ліквідували.

Внаслідок загорання знищено речі домашнього вжитку, меблі на площі 15 м кв., дві віконні рами, пошкоджено облицювання стін на площі 20 м кв.

На місці події виявлено загиблого.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.