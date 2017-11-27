Директор ТзОВ “Бучачагрохлібпром” отримав відзнаку від президента України Петра Порошенка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, з нагоди Дня працівника сільського господарства директора ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Івана Карачку за особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення та багаторічну самовіддану працю удостоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України».

Про це йдеться в Указі президента України №375/ 2017 “Про відзначення державними нагородами України працівників агропромислового комплексу”.

Разом із почесним званням, Карачка отримав привітання від трудового колективу «Бучачагрохлібпром», яке сьогодні є одним із найбільших та найуспішніших підприємств Тернопільщини.