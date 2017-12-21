У Тернополі родичі загиблих в АТО отримали подарунки від Святого Миколая (фото)

У Тернополі родичі загиблих в АТО отримали подарунки від Святого Миколая.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема учора голова ТОДА Степан Барна, який протягом кількох днів з нагоди свята зустрічається з дітьми з особливими потребами, з дітьми учасників АТО та дітьми, чиї батьки загинули на сході України, відвідав з подарунками сім’ю загиблого добровольця Альберта Атояна – його дружину Аліну та доньку Діану.

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Він підкреслив, що піклування про родини загиблих воїнів є одним із найважливіших завдань і влада області докладає максимум зусиль, щоб діти героїв, котрі віддали життя за Україну, мали відчуття свята.

«Я думаю, що це буде добрим прикладом. Всі мають усвідомити, що піклування – це не лише питання голів адміністрацій, начальників управлінь, а й питання кожного, хто живе в нашій області і хто має обов’язок перед родинами загиблих учасників АТО. На сході загинуло понад 90 бійців з Тернопільщини. 30 дітей з області втратили на війні своїх батьків. І тому важливо, щоб усі вони відчували тепло, любов і турботу», – наголосив Барна.

Атоян подякувала за отримані подарунки та турботу.

«Приємно бачити, що про нас турбуються. Моя донечка Діанка дуже задоволена, адже на свята про неї ніколи не забувають і тішать її солодощами, фруктами та подарунками. Для мене основне, щоб дитина була щасливою. Також мені дуже приємно, що ми отримуємо фінансову допомогу. Можливо, хтось має більше можливостей, але у нас таких можливостей немає. Тому ми раді будь-якій увазі до нашої сім’ї», – сказала Атоян.

Довідка УНІАН. 30-річний Альберт Атоян загинув 22 січня 2015 року у Костянтинівці Донецької області. Служив у 57-ій окремій мотопіхотній бригаді.