Новим керівником патрульної поліції Тернополя став Богдан Шевчук. Як повідомили УНІА в прес-службі патрульної поліції Тернополя, сьогодні особовому складу поліції нового керівника представив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Богдан Богданович один з перших патрульних, який склав присягу на вірність українському народові, командував однією з найскладніших рот, яка забезпечувала громадський порядок під масових заходів у Києві. Однак впорався з цим блискуче. Пізніше виконував обов’язки начальника УПП в Житомирі. Його робота спрямована на високий результат і впровадження реформи», – сказав під час представлення Білошицький.

Шевчук подякував за довіру і пообіцяв, що в Тернополі буде більшу увагу зосереджувати на боротьбу та попередження вуличної злочинності.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року керівник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк перейшов на посаду заступника патрульної поліції Львова.

Замість нього 6 вересня керівником призначили 32-річного Михайла Білецького, який до цього очолював патрульну поліцію Одеси, а ще раніше був бійцем роти особливого призначення «Світязь».

Тепер же керівником призначено Шевчука.

Довідка УНІАН. Богдан Богданович Шевчук народився 22 червня 1992 року в смт. Скала-Подільська Борщівського району. Одружений. 04.2015 – 07. 2015 – інспектор патрульної служби роти №6 батальйону патрульної служби №2 Головного управління МВС України в місті Києві. 07.2015 – 11.2015 – командир роти № 11 батальйону №4 Управління патрульної служби МВС у місті Києві. 11.2015 – 04.2016 – інспектор роти №4 батальйону №4 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. 04.2016 – 10.2017 – командир роти №8 батальйону №4 Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. 10.2017 – командир роти №5 батальйону №4 полку № 1 (з обслуговування правого берега ) Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. 03. 2017 – т.в.о. заступника начальника Управління патрульної поліції в м. Житомир. Нагороджений нагрудним знаком Міністра внутрішніх справ «За відзнаку в службі» у липні 2016 року.