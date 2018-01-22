На Тернопільщині госпіталізовано двох пасажирів легковика, що перекинувся на швидкості (фото)

На Тернопільщині госпіталізовано двох пасажирів легківки, яка перевернулася на швидкості.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася в Заліщицькому районі на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в селищі Товсте. Близько 21.20 житель села Рожанівка, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, не впорався з керуванням, не врахував дорожньої ситуації та врізався в бордюр. В результаті удару транспорт перекинувся.

До лікарні потрапили пасажири легківки. У одного потерпілого струс головного мозку, в іншого – відкрита черепно-мозкова травма та перелом тім’яної кістки.

Автопригода внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 ККУ (порушення правил ПДР).