У Тернополі погасили немарковані конверти, приурочені 45-ій річниці вивішення жовто-синіх прапорів у Чорткові «росохацькою групою».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, конверти виготовило ДП "Укрпошта" на замовлення Творчого об'єднання "КіноХвиля" та тернопільської Кінокомісії.

Погасили їх в приміщенні бібліотеки-музею "Літературне Тернопілля".

Конверти нагадують про подію, яка сталася 22 січня 1973 року учасники. Тоді учасники "Росохацької групи" встановили над приміщеннями Чорткова 4 синьо-жовті прапори та розвішали 19 прокламацій до 55-ї річниці проголошення Четвертого Універсалу Центральної Ради.

Довідка УНІАН. На початку 70-х років група юнаків із села Росохач на Чортківщині утворила підпільну організацію, котрі увійшла в історію як "Росохацька група".

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5 листопада 1972 року, на лісовій галявині члени організації прийняли присягу, текст якої написав організатор групи Володимир Мармус. Її текст розпочинався словами: «Перед образом Святої Богородиці, перед лицем своїх товаришів урочисто присягаюся вірно служити Україні, боротися за її незалежність». Присягу прийняло десятеро хлопців: Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів, Петро Винничук, Василь Лотоцький, Володимир Сеньків, Андрій Кравець, Микола Слободян, Микола Лисий і Степан Сапеляк.

У ніч 22 січня 1973 року у Чорткові група провела свою резонансну акцію: встановила чотири синьо-жовті прапори та розвішала 19 прокламацій до 55-ої річниці проголошення Четвертого Універсалу Української Центральної Ради в Києві.

19 лютого 1973 року почалися арешти, а наприкінці 1973 року року у Тернополі відбувся закритий суд. За статтями 62 (проведення антирадянської агітації і пропаганди) і 64 (створення антирадянської організації) Карного Кодексу УРСР Володимира Мармуса засудили до 6 років таборів суворого режиму і 5 заслання, Миколу Мармуса та Степана Сапеляка засудили до 5 років ВТК і 3 заслання к, Володимира Сеньківа і Петра Винничука — до 4 ВТК і 3 заслання, Миколу Слободяна, Василя Лотоцького і Андрія Кравця — до 3 роки ВТК і 2 заслання.

Указом Президента України від 18.08.2006 росохацькі побратими нагороджені орденом „За мужність” І ступеня. Їхні імена закарбовані на пам΄ятній таблиці, відкритій на приміщенні Чортківського педучилища 26 січня 2012 року.