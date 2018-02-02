На Тернопільщині, провалившись крізь кригу, втопився рибалка (фото)

На березі до приїзду працівників швидкої допомоги проводилися реанімаційні заходи, проте чоловіка врятувати не вдалося.

На Тернопільщині сьогодні втопився рибалка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія трапилась в селі Івачів Горішний Тернопільського району.

Про те, що людина провалилася під кригу, рятувальників повідомив о 7.20 свідок події.

Як вдалось з’ясувати, близько 7.10 ранку чоловік віком орієнтовно 50-60 років вийшов на кригу Івачівського ставу зі спорядженням для зимової риболовлі.

На відстані приблизно 50 метрів від берега крига під ним проламалася і він опинився у крижаній воді. Крики про допомогу почув інший рибалка, який в той час ще перебував на березі. Він одразу поповз в напрямку потопаючого та кинув йому рятувальну мотузку, однак вже було пізно – потерпілий зник під водою.

Про подію чоловік сповістив Службу порятунку, зателефонувавши на «101». До місця події негайно вирушило чергове відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Використовуючи рятувальний човен, рятувальники дістались місця, де стався нещасний випадок та дістали потерпілого, який не подавав ознак життя.

На березі до приїзду працівників швидкої допомоги проводилися реанімаційні заходи, проте чоловіка врятувати не вдалося. Медики, які невдовзі прибули, констатували факт смерті.