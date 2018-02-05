Відділення ФДМ в Тернопільській області пропонує в оренду став для ведення рибного господарства
12:31, 05 лютого 2018Тернопіль
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Став пропонується в оренду для ведення рибного господарства. Максимальний термін оренди для усіх об’єктів – 2 роки 11 місяців.
фото УНІАН
Регіональне відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області пропонує в оренду став.
Як повідомили УНІАН в прес-службі регіонального відділення ФДМ в Тернопільській області, зокрема в оренду пропонуються дамба, обвідний канал, водопостачальний канал, шлюз регулятор в межах земель Урманської сільської ради за межами с. Урмань Бережаснького району.
Став пропонується в оренду для ведення рибного господарства. Максимальний термін оренди для усіх об’єктів – 2 роки 11 місяців.
Останній день прийому заяв – 07 лютого 2018 року.
Заяви приймаються за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603). Телефон для довідок (0352) 52 36 38.
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