Щоб не стати жертвою шахраїв і злодіїв, потрібно зберігати пильність навіть на відпочинку.

Туристи часто стають мішенню для шахраїв і кишенькових злодіїв, оскільки вони можуть бути менш обізнані про своє оточення в незнайомому місті.

Однак, за словами експерта з безпеки подорожей з World Travel Protection Кейт Фітцпатрік, кілька речей допоможуть туристам знизити ризик того, щоб стати мішенню для злочинців, пише Express.

Зокрема, поширеною аферою, яка використовується для крадіжки у нічого не підозрюючих туристів, є "Добрий самарянин", коли хтось робить вигляд, що простягає руку допомоги, наприклад, пропонуючи показати дорогу. Насправді він просто відволікає жертву, поки його спільник обкрадає її.

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"Остерігайтеся, здавалося б, альтруїстичних людей, які прагнуть відволікти вас, тоді як їхні співучасники скористаються можливістю викрасти ваші речі. Пильність – ваш найкращий захист", – попередила експерт.

Також, за її словами, не варто "світити" занадто дорогими речами в публічних місцях.

"Виставлення напоказ предметів розкоші може зробити вас головною мішенню. Злочинці діють спільно, спостерігаючи за кожним вашим кроком і вичікуючи ідеального моменту для нападу. Будьте обережні навіть у, здавалося б, нешкідливих ситуаціях", – попередила Кейт.

Також вона повідомила, що останнім часом популярною аферою стали постановочні ситуації за участю поліції.

"Фальшиві поліцейські ситуації стають все більш витонченими. Остерігайтеся вимог про штрафи або звинувачень у злочинах. Залежно від місця розташування і обставин спробуйте перевірити легітимність офіцерів і зберігайте пильність", – пояснила експерт.

Також вона порадила туристам розпитувати у персоналу готелю або орендодавця, чи поширені в місці їх відпочинку якісь афери, на які слід звернути увагу.

Крім того, Кейт додала, що туристам слід з обережністю розкривати свою особисту інформацію і ретельно вивчати пункт призначення.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Quotezone встановили, що іноземні туристи найбільше ризикують бути обдуреними у Франції, що вважається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі.

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