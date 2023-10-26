Дві головні визначні пам'ятки французької столиці Парижа – Ейфелева вежа і собор Паризької Богоматері – були визнані місцями з найбільшою кількістю випадків шахрайства.

Іноземні туристи найбільше ризикують бути обдуреними у Франції, що вважається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі.

До такого висновку прийшли експерти Quotezone, проаналізувавши, скільки туристів написали у відгуках на Tripadvisor про шахрайство після відвідування головних визначних пам'яток Європи, пише Express.

Відзначається, що дві головні визначні пам'ятки французької столиці Парижа – Ейфелева вежа і собор Паризької Богоматері – були визнані місцями з найбільшою кількістю випадків шахрайства. Зокрема, багато туристів стали жертвами афер з підробленими квитками в цьому районі.

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"Що розчаровує, так це кількість шахрайств навколо неї (Ейфелевої вежі) і відсутність поліції", – поділився враженнями від відвідування Парижа користувач Kris V в Tripadvisor.

"Оскільки це перетворилося на туристичну пастку, тут всюди продають всілякі підробки, і атмосфера псується", – додала користувачка Mmerola22.

Водночас генеральний директор Quotezone Грег Вілсон дав туристам кілька корисних порад, як не стати жертвами шахраїв.

"У місцях з великим скупченням людей легко відволіктися, тут процвітають шахраї. Остерігайтеся всіх, хто наближається до вас у таких ситуаціях. У них є багато хитрощів, наприклад, вони пропонують подарунки, пропонують сфотографуватися або прикидаються, що допомагають вам позбутися плями на вашому одязі", – зазначив він.

При цьому він порадив туристам не носити з собою готівку і зберігати банківські картки в сумці на блискавці на грудях або під одягом.

Крім того, заздалегідь купуючи квитки на туристичні локації через Інтернет, мандрівникам радять переконатися, що вони використовують офіційні сайти з великою кількістю хороших відгуків.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, як захиститися від кишенькових злодіїв у переповнених містах. Серед іншого, важливо зберігати пильність і зберігати свої цінності в безпеці.

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