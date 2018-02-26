Уперше за 100 років: храм Гробу Господнього закрили на знак протесту

Церква закриває храм Гробу Господнього в Єрусалимі на знак протесту проти планів оподаткування.

Християнські лідери в Єрусалимі закрили храм Гробу Господнього, збудований на місці, де, як вважають християни, Ісус був розіп’ятий, похований та воскрес.

Таким чином священики протестують проти плану Ізраїлю оподатковувати їхню комерційну власність, передає "Радіо Свобода".

Читайте такожПрезидент Палестини і Патріарх Кирил обговорили статус Єрусалиму і долю християн на Близькому Сході У спільній заяві 25 лютого лідери, які несуть відповідальність за святиню, назвали дії держави Ізраїль "систематичною кампанією зловживання" та безпрецедентною атакою на християн у Святій Землі.

"На знак протесту ми вирішили вдатися до цього безпрецедентного кроку й закрити храм Гробу Господнього. Цей огидний законопроект... якщо його буде схвалено, може уможливити експропріацію земель церков", – йдеться в спільній заяві патріарха Єрусалиму Теофіла Третього та інших ієрархів.

Вони не вказали, як довго вони планують залишити закритим храм Гробу Господнього.

Цей храм є однією з головних святинь християн. Зокрема, з цього місця до великодніх богослужінь до християнських церков усього світу доправляють Благодатний вогонь.