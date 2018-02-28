На Драгобраті знайшли зниклих три дні тому лижників (відео)
18:00, 28 лютого 2018Новини туризму
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Пошуки почали лише сьогодні вранці, коли хлопець і дівчина не повернулися із курорту.
На Драгобраті знайшли зниклих три дні тому лижників.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Пошуки почали лише сьогодні вранці, коли хлопець і дівчина не повернулися із курорту. Родичі знайшли рятувальників, які спершу за соцмережами вирахували, де лижники були востаннє, а потім на спеціальній техніці поїхали на пошуки.
Ситуація ускладнилася тим, що довкола блукав ведмідь, тож рятувальники мусили діяти обережно.
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