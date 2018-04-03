Турист майже 20 років був у "чорному списку" канадського готелю через інцидент з чайками

Чоловік потрапив у немилість після того, як у 2001 році чайки розгромили його номер в канадському готелі.

Американець Нік Берчілл на 17 років потрапив у «чорний список» канадського готелю Fairmont Empress через погром в номері, в якому він тоді зупинявся.

Турист докладно розписав на своїй сторінці в Facebook курйозний випадок, через який готель ввів проти нього обмежувальні заходи.

За його словами, у 2001 році він зупинився в готелі Fairmont Empress під час ділової поїздки. Попутно він сподівався зустрітися зі своїми товаришами, які служили на флоті в тому ж районі. Друзі попросили привезти їм у подарунок знамениту ковбасу пепероні з його рідного міста, яка в підсумку стала для нього фатальною.

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Берчілл розповів, що залишив сумку з ковбасою біля відчиненого вікна в номері, щоб вона не пропала, проте не врахував, що вона може привернути увагу непроханих пернатих гостей. І поки чоловік був на прогулянці, в номер на запах м'яса залетіли близько 40 чайок і влаштували там справжній погром: бите скло, збиті лампи, подерті штори, не кажучи вже про продукти життєдіяльності птахів.

Коли турист повернувся у номер, він спробував вигнати птахів, відкривши всі вікна. В результаті більшість з чайок відлетіли добровільно, однак з однією виникли проблеми: в результаті чоловік зловив її в рушник і викинув у вікно, і при цьому вона ледь не потрапила у туристів, що знаходилися як раз під вікнами (сам птах, за його словами, не постраждав).

На цьому пригоди американця не закінчилися: так як він працював у своїй компанії зовсім недавно, йому хотілося справити гарне враження на партнерів. А тому щоб не запізнитися на ділову зустріч, він просто викликав покоївку прибрати номер, нічого не пояснивши, і пішов.

Коли ж він повернувся в готель, його речі вже були перенесені в інший номер, а пізніше йому повідомили, що він включений в «чорний список» і більше ніколи не зможе оселитися у цьому готелі.

Протягом наступних років чоловік неодноразово писав до готелю листи з вибаченнями, намагаючись пояснити ситуацію, і ось не так давно йому нарешті пробачили і знову дозволили оселитися в готелі.

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