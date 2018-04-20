Летючі чаплі з дерева й заліза: у французькій галереї механічних фігур відбулося поповнення (відео)
14:00, 20 квітня 2018Новини туризму
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Вони не лише злітають самі, але й можуть підняти на невелику висоту пасажирів.
Новими мешканцями галереї стали чаплі з дерева та заліза / фото joy4mind.com
У французькій галереї механічних тварин з'явилися фігури чапель з дерева й заліза.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Неймовірні механізми у Франції оживили фантазії Жуля Верна та Леонардо да Вінчі. У Нанті розширили знамениту галерею механічних тварин.
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Новими мешканцями галереї стали чаплі з дерева та заліза. Вони не лише злітають самі, але й можуть підняти на невелику висоту пасажирів.
У цьому парку відвідувачам пропонують помилуватися дерев'яними комахами чи покататися на механічному слоні.
Свою галерею, вартістю понад 35 мільйонів євро, французи обіцяють добудувати за чотири роки.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Таїланді відкрили перше у світі тематичне кафе смерті.
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