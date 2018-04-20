Летючі чаплі з дерева й заліза: у французькій галереї механічних фігур відбулося поповнення (відео)

Вони не лише злітають самі, але й можуть підняти на невелику висоту пасажирів.

У французькій галереї механічних тварин з'явилися фігури чапель з дерева й заліза.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Неймовірні механізми у Франції оживили фантазії Жуля Верна та Леонардо да Вінчі. У Нанті розширили знамениту галерею механічних тварин.

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Новими мешканцями галереї стали чаплі з дерева та заліза. Вони не лише злітають самі, але й можуть підняти на невелику висоту пасажирів.

У цьому парку відвідувачам пропонують помилуватися дерев'яними комахами чи покататися на механічному слоні.

Свою галерею, вартістю понад 35 мільйонів євро, французи обіцяють добудувати за чотири роки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Таїланді відкрили перше у світі тематичне кафе смерті.