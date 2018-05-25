SkyUp розширила географію польотів в аеропорти України

Авіаперевізник крім Жулян почав виконувати рейси до/з аеропортів Харкова і Запоріжжя.

Нова авіакомпанія SkyUp розширила список українських аеропортів, з яких вже встигла виконати чартерні рейси.

Про це пише ЦТС.

Якщо в перші дні після початку польотів, вони виконувалися з/в аеропорт Київ (Жуляни) із Шарм-ель-Шейха, то з 22 травня географія чартерних рейсів розширилася за рахунок аеропорту Харків. А 24 травня SkyUp виконала рейси в/з Запоріжжя. З цих обласних центрів авіакомпанія літала в турецьку Анталію.

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Нагадаємо, раніше перевізник звернувся в Державіаслужбу з проханням видати призначення на польоти за 55 маршрутах.

Поки перевізник оперує лише одним літаком Boeing 737-800. Друге повітряне судно компанії має приступити до виконання чартерних рейсів 25 травня.