Грузинська MyWay Airlines у червні починає регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова

12:54, 09 червня 2018
Новини туризму
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Грузинська MyWay Airlines у червні починає регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова / фото УНІАН

Про це повідомляє Georgian News Agency.

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12 червня літак авіакомпанії здійснить перший регулярний рейс за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі, за цим напрямком судна MyWay літатимуть двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи.

Польоти за рейсом Батумі-Харків-Батумі розпочнуться 13 червня, з частотою польотів двічі на тиждень - щосереди і щосуботи.

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Теги: #Харків#авіакомпанія#аеропорт Харків