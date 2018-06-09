Грузинська MyWay Airlines у червні починає регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова

12 червня літак авіакомпанії здійснить перший регулярний рейс за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі, 13 червня - Батумі-Харків-Батумі.

Нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines запускає регулярні рейси з Тбілісі та Батумі до Харкова.

Про це повідомляє Georgian News Agency.

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12 червня літак авіакомпанії здійснить перший регулярний рейс за маршрутом Тбілісі-Харків-Тбілісі, за цим напрямком судна MyWay літатимуть двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи.

Польоти за рейсом Батумі-Харків-Батумі розпочнуться 13 червня, з частотою польотів двічі на тиждень - щосереди і щосуботи.