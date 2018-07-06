Омелян: авіакомпанії не були готові до такої кількості туристів, яку отримали цьогоріч (відео)

Омелян наголосив, що авіаційний ринок третій рік поспіль росте тільки на 30%-плюс.

Порівняно з 2015 роком потік українських туристів зріс удвічі, і авіакомпанії не підготували достатню кількість транспорту, аби забезпечити всі домовлені з туроператорами рейси.

Про це у ефірі "Право на владу" повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Я далекий від думки, що ми маємо великий туристичний колапс чи туристичну кризу. Навпаки, ми маємо туристичний бум. Порівняно з 2015-2017 роками кількість перевезених пасажирів виросла вдвічі. А авіаційний ринок третій рік поспіль росте тільки на 30%-плюс. На жаль, авіакомпанії виявилися до цього не готовими, як і не готовими були туроператори. Ми попереждали про чіткий темп зросту і закликали збільшувати кількість літаків і збільшення заброньованих готелів. Нас не послухали. Тому цього року ми маємо класичне розвінчування міфу, як усі люблять говорити: нехай держава не втручається, ринок самоврегулюється. Ніякого самоврегулювання не відбулося!" - наголосив Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташовано у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів із Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.