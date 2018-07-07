У Мінекономіки опублікували пам’ятку для українських туристів

Люди мають бути уважними під час укладання договору.

У Міністерстві економіки і торгівлі оприлюднили пам’ятку для українців, які планують скористатися послугами туроператорів чи турагентів.

У відомстві громадян закликають бути уважним під час укладання договору на туристичне обслуговування і перевірити кілька важливих пунктів:

наявність чинної ліцензії туроператора та фінансове забезпечення;

наявність у договорі заявлених дати вильоту та прильоту;

інформацію про наявність трансферу з аеропорту до готелю в обох напрямках (якщо така послуга була замовлена);

відповідність готелю заявленій категорії

строки відмови від туру та умови повернення коштів;

наявність індивідуального страхового полісу на медичне обслуговування та від нещасного випадку;

квитанція про оплату чи фіскальний чек.

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У подорож туристів закликають взяти копію договору на туристичне обслуговування; оригінал страхового полісу на медичне обслуговування та від нещасного випадку; контакти туроператора (турагента) та контакти дипустанови України у країні, куди ви їдете.

У тому ж випадку, якщо туроператор не надав заявлені послуги, в Міністерстві радять звертатися із заявою до Держпродспоживслужби надавши фото, - відео матеріали, копію договору на туристичне обслуговування та розрахункові квитанції понесених витрат.

Якщо ж оператор порушив ліцензійні умови, звертатися варто до Мінекономрозвитку за наявності підтверджуючих документів. Порушенням ліцензійних умов вважається невидача туристу договору чи ваучеру, мед страхування, проїзних документів, відсутність договорів на туристичне обслуговування з туристами або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через них; невидача чеку чи квитанції за оплату послуги.

Також порушеннями вважаються відсутність у туроператора власного веб-сайту; провадження туроператорської діяльності поза межами заявлених місць провадження такої діяльності; відсутність оформлених трудових договорів з найманими працівниками; наявність у штаті туроператора менше ніж 30 % працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму, або освіту у сфері туризму; відсутність у керівника туроператора документа про освіту або стажу роботи у сфері туризму; відсутність у туроператора копії документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності турагента, що реалізує туристичні послуги, сформовані туроператором; відсутність обліку виданих туристам договорів обов’язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування; неподання туроператором статистичного звіту до органу ліцензування; невідповідність місця провадження туроператорської діяльності вимогам, визначеним ліцензійними вимогами.

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів більше тисячі українських туристів застрягли в Тунісі, Грузії, Албанії. Усі вони мали вчасно повернутися додому літаками однієї авіакомпанії. Проте там заявили, що причиною затримок є невиплата коштів туристичним оператором. З іспанської Мальорки українці не могли вилетіти через "технічні несправності". Зрештою 3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян відзвітував про повернення додому всіх українців.