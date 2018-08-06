Wizz Air оголосив про запуск чотирьох нових маршрутів до Європи зі Львова та Харкова

Рейси за цими маршрутами почнуть виконуватися з кінця жовтня 2018 року, мінімальна вартість квитків на окремі маршрути становитиме 299 гривень.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск чотирьох нових маршрутів до Європи з українських аеропортів.

Як повідомляється на офіційній сторінці авіакомпанії в Facebook, загалом з жовтня цього року Wizz Air планує запустити 11 нових маршрутів, серед яких чотири стосуються України: зі Львова - до Вільнюса (Литва) та Братислави (Словаччина), а.з Харкова - до Гданська та Вроцлава (обидва - Польща).

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Зазначимо, на сайті Wizz Air вже відкрито продаж на зазначені напрями.

Так, зі Львова до Вільнюса перший рейс полетить 29 жовтня, мінімальна вартість квитків наразі становить 459 гривень. Літатиме Wizz Air за цим маршрутом двічі на тиждень - по понеділках та п'ятницях.

Зі Львова до Братислави перший літак вилетить 30 жовтня, з мінімальною вартістю квитка 459 гривень. Рейси виконуватимуться тричі на тиждень - по вівторках, четвергах та суботах.

З Харкова до Вроцлава Wizz Air вперше відправиться у рейс 28 жовтня, мінімальна вартість квитка за цим напрямом на окремі дати наразі становить 299 гривень. Літатиме авіакомпанія за цим маршрутом двічі на тиждень - по середах та неділях.

З Харкова до Гданська перший рейс буде виконано також 28 жовтня, на окремі дати найдешевший квиток наразі коштує від 459 гривень. Рейси за цим маршрутом виконуватимуться також двічі на тиждень - по середах та неділях.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також нещодавно Wizz Air оголосив про запуск маршруту з Харкова до Лондону, починаючи з 30 жовтня 2018 року.