Львівський аеропорт повідомив про чергове скасування рейсів авіакомпанії Ernest

Причини скасування рейсів не повідомляються.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів авіакомпанії Ernest, сьогодні, 14 серпня, з Неаполя (Італія) до Львова і зі Львова до Неаполя.

Читайте такожДо України цьогоріч мають зайти дві нові авіакомпанії - Омелян

Як повідомили в прес-службі аеропорту «Львів», скасовано рейс №ERN277 Неаполь-Львів (плановий приліт 21:45).

А також скасовано рейс № ERN578 Львів-Неаполь (плановий приліт 16:45).

Причини скасування рейсів не повідомляються.

При цьому авіакомпанія Ernest скасовує рейси в напрямку Львова не вперше. Так, 12 серпня були скасовані рейси Мілан-Львів та Львів-Мілан.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня аеропорт «Львів» повідомляв про скасування 8 рейсів авіакомпанії SkyUp. Рейси мали виконуватися 25, 26, 28 і 29 липня з Хургади і Шарм-ель-Шейха до Львова. За цим самими датами скасовано виліт зі Львова на дані курорти Єгипту. Причини скасування рейсів також не повідомлялися.