У Парижі оштрафували на 1,4 мільйони євро власників квартир, які здавали їх туристам

Власники здавали квартири туристам без дозволу міської влади - головним чином через інтернет-платформу Airbnb.

З початку 2018 року загальна сума штрафів за нелегальну туристичну оренду квартир в Парижі склала 1 мільйон 380 тисяч євро.

Про це повідомив заступник мера з питань житлової політики Ян Бросса, пише Європравда з посиланням на RFI.

За даними чиновника, ці штрафи мерія Парижа виписала за період з 1 січня по 15 серпня 2018 року. Як підкреслив Бросса, 1,38 млн євро - це вже більше, ніж загальна сума штрафів за весь 2017 рік (1,3 млн євро).

Чиновник уточнив, що з початку нинішнього року було виявлено 111 квартир, чиї власники здавали їх без дозволу міської влади - головним чином через інтернет-платформу Airbnb.

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Середня сума штрафу склала 12 000 євро. Бросса заявив, що влада штрафували поки тільки тих власників, у яких у власності більше, ніж одна квартира.

У липні 2017 року паризька міська рада прийняла рішення про введення обов'язкових реєстраційних номерів для всіх, хто бажає здати житло через Airbnb і інші схожі платформи. При цьому влада може відмовити у видачі такого номера.

У червні 2018 року Національні збори проголосували за посилення контролю за сайтами короткочасної туристичної оренди житла, в тому числі за збільшення штрафів для власників квартир і для платформ.

Після цього представники готельного бізнесу випустили комюніке з вітаннями, заявивши, що "чекали цих заходів два роки".

Для Airbnb, онлайн-майданчика короткострокової оренди приватного житла, Париж є одним з найбільших ринків у світі. Сьогодні на сайті зареєстровано приблизно 65 тисяч паризьких квартир. Готелі Парижа пропонують в цілому 80 тисяч номерів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в одному з найпопулярніших у світі туристичних міст, іспанській Барселоні, з 1 червня 2018 року починають діяти нові правила здачі квартир туристам через популярну платформу Airbnb.