Сьогодні Ryanair здійснює свій перший рейс із України

Умови перевезення багажу змінюються вже в листопаді.

Сьогодні, 3 вересня, лоукост-авіакомпанія Ryanair здійснить перший рейс з України. О 14:20 перший літак прилітає до столиці, а вже о 14:55 вилетить із київського аеропорту "Бориспіль" до аеропорту "Шонефельд", що в Берліні.

Про це пише ТСН.ua

Переговори з лоукостером тривали протягом кількох років. Перші серйозні сподівання на початок співпраці Ryanair з Україною припали на 2017 рік, проте виникли непорозуміння зі столичним аеропортом "Бориспіль", тому 2017 року лоукостер до України не зайшов.

Проте після обурення як громадян, так і уряду, перемовини відновилися і вже навесні 2018 стало відомо, що авіакомпанія вже цього року почне літати з України до низки країн Європи: Польщі, Німеччини, Литви, Словаччини, Великої Британії, Іспанії та Швеції.

Перші польоти планувалися на жовтень, проте потім було анонсовано початок рейсів до Берліну на вересень. І вже у понеділок, 3 вересня, Ryanair здійснює перший політ.

Умови користування послугами лоукост-авіакомпанії лишаються незмінними для мешканців України. Найдешевші квитки можна купити, якщо робити це за кілька місяців. Ціни на перші рейси стартували від 9,99 євро. Якщо купувати квиток за кілька днів до вильоту, його ціна сягатиме вже більше сотні або двох сотень євро.

Бронювання можна здійснити двома способами. Перший - онлайн-бронювання, яке можна здійснити безкоштовно через сайт або додаток за кілька діб до вильоту. Другий - бронювання в аеропорті, яке коштуватиме пасажиру певних грошей. Квиток може бути як роздрукований, так і завантажений в електронному варіанті на смартфоні або планшеті.

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На борт літака дозволяється брати лише ручну поклажу, розміри якої не перевищують 35 x 20 x 20 см. Безкоштовно можна взяти більший багаж (55 x 40 x 20 см, до 10 кг), але його забирають до багажного відділу літака безпосередньо перед посадкою. За додаткову плату можна взяти багаж вагою до 20 кілограмів або до 32 кілограмів.

Проте від листопада цього року правила змінюються. Згідно з новими правилами, пасажири з пріоритетною посадкою зберігають можливість проносити на борт дві сумки – одну валізку до 10 кілограмів та другу – маленьку ручну. Пасажири зі звичайним квитком тепер можуть брати тільки маленьку сумку на борт, "якщо вона вміщується під сидіння попереду". А за валізку на колесах до 10 кілограмів доведеться доплачувати.

Пасажири завжди мають можливість придбати квиток "Плюс", вартість якого майже вдвічі більша. Тоді з'являється право обирати місце в салоні, брати багаж до 20 кілограмів та йти у першій черзі на борт.

Нагадаємо, лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкрила чотири нових маршрути з Києва і Львова.