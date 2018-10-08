У Німеччині на фестивалі «Октоберфест» випили 7,5 мільйонів літрів пива (фоторепортаж)

У Мюнхені відбулося закриття щорічного пивного фестивалю «Октоберфест».

У Мюнхені завершився 185-й щорічний народний фестиваль «Октоберфест», який цього року відвідали 6,3 мільйони людей.

Про це йдеться на офіційному сайті фестивалю.

Гості фестивалю за два тижні випили 7,5 мільйонів літрів пива. Як додає Громадське з посиланням на DW, літровий кухоль коштував близько 11,50 євро, що в середньому на 55 центів більше за торік.

Організатори фестивалю також підрахували, скільки речей люди загубили під час святкування події. На території «Октоберфесту» знайшли 840 паспортів, 460 гаманців, 350 мобільних телефонів, 300 ключів, 140 окулярів, 90 сумок та рюкзаків і 20 парасольок.

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Водночас на фестивалі попри більшу кількість гостей кількість крадіжок та бійок зменшилася.

Раніше повідомлялося, що німецька авіакомпанія Lufthansa розливатиме пасажирам бізнес-класу пиво у літаках з 19 вересня до 7 жовтня на честь святкування традиційного фестивалю у Мюнхені — «Октоберфесту».