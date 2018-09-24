Летючі риби та прибульці у небі: у Берліні пройшов яскравий фестиваль повітряних зміїв (фото, відео)

Фестиваль проходить вже сьомий рік поспіль і організатори кажуть: щоразу дивуються, на що здатна людська фантазія.

У Німеччині 22 вересня 2018 року на території колишнього аеропорту Берлін-Темпельгоф пройшов сьомий фестиваль повітряних зміїв.

Читайте такожУ Берліні будують християнську церкву, синагогу і мечеть під одним дахом (відео)

Як йдеться у сюжеті ТСН, під час фестивалю у небо здійнялися сотні кайтів найрізноманітніших форм та кольорів.

Сильний вітер добре ганяв зміїв, але їхні творці навіть пробували скласти з них певні фігури.

Фестиваль проходить вже сьомий рік поспіль і організатори кажуть: щоразу дивуються, на що здатна людська фантазія. Адже щороку повітряні змії набувають найнеочікуваніших форм та розмірів.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також 22 вересня 2018 року у німецькому Мюнхені відкрився найвідоміший у світі фестиваль пива - Октоберфест, який триватиме до 7 жовтня.