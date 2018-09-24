Летючі риби та прибульці у небі: у Берліні пройшов яскравий фестиваль повітряних зміїв (фото, відео)
10:59, 24 вересня 2018Новини туризму
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Фестиваль проходить вже сьомий рік поспіль і організатори кажуть: щоразу дивуються, на що здатна людська фантазія.
Учасники фестивалю дивували відвідувачів як тільки могли / Фото Stadt und Land Wohnbauten-Gesellshaft mbH
У Німеччині 22 вересня 2018 року на території колишнього аеропорту Берлін-Темпельгоф пройшов сьомий фестиваль повітряних зміїв.
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Як йдеться у сюжеті ТСН, під час фестивалю у небо здійнялися сотні кайтів найрізноманітніших форм та кольорів.
Сильний вітер добре ганяв зміїв, але їхні творці навіть пробували скласти з них певні фігури.
Фестиваль проходить вже сьомий рік поспіль і організатори кажуть: щоразу дивуються, на що здатна людська фантазія. Адже щороку повітряні змії набувають найнеочікуваніших форм та розмірів.
У Берліні пройшов фестиваль повітряних зміїв
Як повідомляв УНІАН.Туризм, також 22 вересня 2018 року у німецькому Мюнхені відкрився найвідоміший у світі фестиваль пива - Октоберфест, який триватиме до 7 жовтня.
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