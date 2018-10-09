Оновлений індекс паспортів світу: для українців «безвізовими» залишаються 128 країн

За три місяці Україна опустилася в рейтингу з 38-го на 41-е місце, але це відбулося тільки за рахунок руху ряду інших країн.

Громадяни України можуть відвідувати без оформлення віз рекордні для країни 128 країн світу.

Про це свідчать оновлені дані Індексу паспортів за четвертий квартал 2018 року, який складається міжнародною консалтинговою компанією Henley & Partners.

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Зазначається, що хоча за три місяці Україна і опустилася в рейтингу з 38-го на 41-е місце, це відбулося тільки за рахунок руху ряду інших країн. Громадяни України можуть відвідувати без візи рекордні для країни 128 держав, тоді як ще на початку 2018 року українці могли подорожувати без віз до 114 країн світу.

Водночас найбільш «мобільним» є паспорт Японії – його власники можуть відвідувати без візи 190 країн світу, що стало рекордним показником за весь час існування індексу. Три місяці тому Японія ділила перше місце з Сінгапуром, але японці отримали безвізовий доступ до М'янми, залишивши Сінгапур на другому місці (189 країн з безвізовим відвідуванням). Німеччина, яка ще недавно була беззмінним лідером індексу, посідає третє місце (188 країн). Такий же показник у Південній Кореї та Франції. Четверте місце розділили Данія, Італія, Іспанія, Фінляндія та Швеція.

Тим часом Росія займає 47-е місце в індексі з безвізовим доступом до 119 країн світу, Молдова - 46-е місце (122 країни), Білорусь - 68-е (77 країн).

Індекс паспортів компанії Henley & Partners, раніше відомий як Індекс візових обмежень, являє собою міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року в співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.

Зазначимо, у недавньому рейтингу Global Passport Power Rank 2018 український паспорт посів 24-е місце за спектром можливостей, які він надає своєму власникові.