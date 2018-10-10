BlaBlaCar стане платним для пасажирів в Україні

Плата на день складе 49 гривень, на місяць – 59 гривень.

Вже через місяць, у листопаді, онлайн-сервіс пошуку перевізника по заданому маршруту BlaBlaCar стане платним для українських користувачів. Плата на день складе 49 грн, на місяць – 59 грн. Оплатити доступ до бронювання потрібно буде після вибору параметрів маршруту та перевізника.

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Нові умови не поширюються на поїздки довжиною менше 120 км, для них бронювання доступне безкоштовно, пише ain.ua.

Правила розрахунку з водіями незмінні - потрібно платити готівкою. Однак у компанії підтвердили, що розглядають безготівковий розрахунок, "як одну з доступних опцій".

Для самих водіїв сервіс залишається повністю безкоштовним.

Як повідомляв УНІАН, BlaBlaCar запустив новий алгоритм пошуку попутників.