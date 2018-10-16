В аеропорту "Київ" можуть обмежити польоти у нічний час

Це пов'язано зі скаргами мешканців прилеглих будинків на шум.

Аеропорт "Київ" (Жуляни) відчуває вплив думки мешканців міста про шумові навантаження і допускає, що найближчим часом можуть бути накладені певні обмеження на польоти в нічний час доби.

Про це розповів глава ради директорів міжнародного аеропорту "Київ" Денис Костржевський, передає LIGA.net.

"Безумовно шумові навантаження зараз є (хоча у порівнянні з часами СРСР вони в кілька разів зменшилися), плюс – збільшилася висотність, а будинки підступили ближче до аеропорту. Це фактори, які надалі будуть стримувати розвиток аеропорту", - зазначив Костржевський.

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Він додав, що в далекій перспективі аеропорт буде обмежений у кількості рейсів, особливо в нічний час. Костржевський уточнив, що аеропорт "Київ" найближчим часом не припинить існування. "Можливо, будуть накладені деякі обмеження на польоти в нічний час доби", - сказав топ-менеджер.

На питання, чи ведуться консультації з цього приводу з Державіаслужбою Костржевський зазначив, що зараз уточнюється карта шумів, яка покаже рівень шуму на різних відстанях і висотах. Ці дані будуть проаналізовані на можливе порушення встановлених санітарних норм.

"Якщо дослідження покаже, що десь є порушення, буде прийматися рішення, яким чином його усунути або мінімізувати", - зазначив Костржевський.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт "Київ" в 2019 році планує збільшити пасажиропотік майже на 40%.