МАУ представить нове меню на рейсах в зимовий період

Компанія підготувала понад 9 варіантів бізнес-ланчів.

Авіакомпанія МАУ представила нове зимове меню, яке пасажири зможуть оцінити вже з 1 листопада.

Читайте такожКитай дозволив регулярні рейсі з України на місцевий тропічний курорт

У новому меню компанія пропонує салат з печеним гарбузом і бобовими. В якості стартеру можна спробувати закуску з курячого терріну і хумусу. Печеню по-гуцульські і тарілку рису з овочами і фузілі з тушкованим рататуєм.

МАУ підготувала понад 9 варіантів бізнес-ланчів. Деякі зміни з'явилися в меню попереднього замовлення.