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МАУ представить нове меню на рейсах в зимовий період

19:15, 22 жовтня 2018
Новини туризму
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Деякі зміни з'явилися в меню попереднього замовлення / simpletravel.info

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У новому меню компанія пропонує салат з печеним гарбузом і бобовими. В якості стартеру можна спробувати закуску з курячого терріну і хумусу. Печеню по-гуцульські і тарілку рису з овочами і фузілі з тушкованим рататуєм.

МАУ підготувала понад 9 варіантів бізнес-ланчів. Деякі зміни з'явилися в меню попереднього замовлення.

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Теги: #літаки МАУ