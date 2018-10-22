МАУ представить нове меню на рейсах в зимовий період
19:15, 22 жовтня 2018Новини туризму
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Компанія підготувала понад 9 варіантів бізнес-ланчів.
Деякі зміни з'явилися в меню попереднього замовлення / simpletravel.info
Авіакомпанія МАУ представила нове зимове меню, яке пасажири зможуть оцінити вже з 1 листопада.
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У новому меню компанія пропонує салат з печеним гарбузом і бобовими. В якості стартеру можна спробувати закуску з курячого терріну і хумусу. Печеню по-гуцульські і тарілку рису з овочами і фузілі з тушкованим рататуєм.
МАУ підготувала понад 9 варіантів бізнес-ланчів. Деякі зміни з'явилися в меню попереднього замовлення.
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