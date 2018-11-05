Музеї Києва оголосили дні відкритих дверей в листопаді (розклад)

Відвідувачів просять уточнювати умови безкоштовного відвідування заздалегідь.

Київські музеї традиційно раз на місяць проводять день відкритих дверей. Безкоштовно відвідати столичні музеї в листопаді можна буде у такі дати.

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5 листопада

Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7;

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери);

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);

Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", вул. Лаврська, 3.

6 листопада

Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9;

Музей шістдесятників, вул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, вул. В. Васильківська, 5а.

7 листопада

Національний музей "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9 (до 14:00);

Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 - 13:00);

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17.

8 листопада

Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б/95.

13 листопада

Музей-майстерня В. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.

15 листопада

Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95б/95.

25 листопада

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5;

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7;

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121.

26 листопада

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.

28 листопада

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.

Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24 (пенсіонери).

29 листопада

Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;

Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

30 листопада

Музей української діаспори, вул. Московська, 40б;

Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця", вул. Госпітальна, 24а;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19 (Івана Мазепи, 29).

Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави).

На постійній основі працюють безкоштовно:

Музей вторсировини, вул. Сагайдака, 112;

Музей каналізації, Харківське шосе, 50а.

Адміністрація музеїв просить відвідувачів уточнювати умови дні відкритих дверей заздалегідь, оскільки деякі музеї надають безкоштовний вхід тільки певним категоріям громадян (учні, студенти, пенсіонери тощо) або за окремим графіком, пише портал "Великий Київ".