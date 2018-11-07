Повний аншлаг: у Солсбері відновив роботу ресторан, де обідали Скрипалі перед отруєнням (відео)

Не пройшло і 10 хвилин після того, як відкрилися двері ресторану, а він вже був забитий. Відвідувачам запропонували заплатити за їжу, скільки вони вважатимуть за потрібне.

Італійський ресторан Zizzi у Солсбері, що опинився в центрі подій у зв'язку з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною, знову відкрився для публіки.

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Ще напередодні персонал ресторану розповів, як добре повернутися до роботи після восьмимісячної перерви. Співробітники згадували, як в той день, коли Скрипалів виявили в парку на лавці, до них увійшли поліцейські і сказали негайно закрити заклад. Guardian вирішила з'ясувати, наскільки великої шкоди завдав ресторану шпигунський скандал, і чи може він розраховувати на колишнє число відвідувачів, передає Бі-бі-сі.

Виявилося, що в день відкриття у заклад вишикувалася черга. Першими в цій черзі стояли 67-річна Лінда Девіс та її 71-річний брат Іан Раммі, які не полінувалися приїхати з іншого графства, Гемпширу, щоб висловити свою підтримку. "Те, що сталося в Солсбері, було жахливо. Люди перестали приїжджати в це місто. І зараз так відрадно бачити, що життя тут знову починає вирувати. Я рада, що Zizzi знову відкрився, і я зовсім не боюся тут їсти", - сказала Лінда.

Туристка з Канади, 85-річна Маргарет Кіттл теж чекала в черзі. За її словами, вона вирішила відвідати Zizzi в знак солідарності. "Я була тут 60 років тому. Пам'ятаю, як наш екскурсовод по собору сказав тоді, що є в Солсбері щось неземне. Я стежила за тим, що тут сталося, і мені було боляче", - цитує Маргарет газета Guardian.

Один з відвідувачів поділився, що Zizzi - особливе місце для нього. Тут пройшло його перше побачення з дівчиною, з якою вони разом вже кілька років.

Не пройшло і 10 хвилин після того, як відкрилися двері ресторану, а він вже був забитий.

"Здається, що з березня пройшли десятиліття. Найцінніше для мене - це знову працювати з нашою командою. Ми всі чекали цього моменту і щасливі знову бути тут", - сказав менеджер ресторану Джо Пегг.

Проте, відзначає видання, з 24 співробітників, які працювали тут у день отруєння Скрипалів, назад повернулася лише половина.

Пегг зазначає, що питання про перенесення ресторану в іншу будівлю навіть не розглядалося. "Залишившись тут, ми показали, що відчуваємо себе впевнено. У нас дотримані всі вимоги гігієни і здоров'я клієнтів. Місто відновлюється після шоку. Вісім місяців - це великий термін", - каже Пегг.

За його словами, через тиждень після гучного отруєння місто було схоже на привид. Зараз воно повертається до життя, але знадобиться ще якийсь час.

Після закриття ресторан продовжував платити своїм працівникам зарплату, деяких перевели працювати в інші відділення Zizzi.

У перший день після відкриття відвідувачам запропонували заплатити за їжу, скільки вони вважають за потрібне.Весь дохід був перерахований в дві місцеві благодійні організації, що допомагають молодим людям.