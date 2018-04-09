У Британії знесуть будинок Скрипаля, а також паб і ресторан - британські ЗМІ

Цього тижня уряд планує звести триметрові паркани навколо місць, де Скрипалі побували в день отруєння, і де триває розслідування.

Будинок отруєного в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, а також заклади, які він разом з доньокою відвідали в день отруєння, швидше за все будуть знесені.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на британське видання Mail on Sunday.

Видання повідомило, що будинок Скрипаля найімовірніше буде повністю знесений, оскільки це економічно вигідніше, ніж перевіряти весь будинок на присутність "Новічка".

Італійський ресторан Zizzi і паб The Mill, які Скрипалі відвідали за кілька годин до того, як їх було знайдено непритомними, імовірно також будуть знесені.

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Цього тижня уряд планує звести триметрові паркани навколо місць, де Скрипалі побували в день отруєння, і де триває розслідування. У цих місцях продовжують працювати слідчі. Паркани простоять там щонайменше до осені.

Раніше повідомлялося, що отруєний у Великій Британії колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль більше не перебуває у критичному стані.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня у британському Солсбері, відтоді вони обоє перебувають у лікарні.