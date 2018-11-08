этот материал доступен на русском

Кількість іноземних туристів, що відвідали Україну, скоротилась на майже 2%

14:19, 08 листопада 2018
Новини туризму
86 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомили у Мінекономрозвитку (МЕРТ) із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Читайте такожНазвані найкращі туристичні напрямки на 2019 рік

Зазначається, що найбільше впав туристичний потік з країн-сусідів України, які є членами ЄС. Так, кількість туристів з Угорщини скоротилась на 26,4%, Румунії — 11,4%, Словаччини — 10,1%.

Водночас зросла кількість іноземних туристів з Італії, Німеччини, США та Франції. Також більш ніж вдвічі зросла кількість туристів з Іспанії — до 19,7 тисячі осіб.

Також раніше в Мінекономіки підрахували, що протягом першого півріччя близько 17,3 мільйонів українців були за кордоном.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що щороку з України виїжджає близько 1 мільйона громадян.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #туристи#туризм в Україні