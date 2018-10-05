У Грузії очікують, що до 2020 року кількість туристів зросте до 15 млн осіб на рік.

Україна посідає перше місце за кількістю туристів, які відвідали Грузію в січні-вересні цього року.

Про це УНІАН повідомив старший радник посла Грузії в Україні Рамаз Елошвілі.

«За січень-вересень цього року Грузію відвідало 8 млн туристів. Україна посідає перше місце за кількістю туристів. Десь 30-40% з 8 млн - це туристи з України», - сказав він.

Також Елошвілі зазначив, що уряд Грузії очікує, що до 2020 року кількість туристів зросте до 15 млн осіб на рік.

Читайте такожГрузинська MyWay Airlines з 5 жовтня запустить регулярні авіарейси з Тбілісі до Києва

Як повідомляв УНІАН, нова грузинська авіакомпанія MyWay Airlines з 5 жовтня запустила регулярні рейси за маршрутом Тбілісі (Грузія) - Київ (аеропорт «Бориспіль») - Тбілісі. Завантаженість першого рейсу з Тбілісі до Києва нової грузинської авіакомпанії MyWay Airlines становила 85,3%.

У червні грузинська авіакомпанія MyWay Airlines запустила регулярні рейси з Тбілісі і Батумі до Харкова.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія MyWay Airlines є грузинським перевізником, який базується в Тбіліському міжнародному аеропорту. MyWay Airlines входить до групи Hua Ling, заснованої в 1988 році в Китаї.

3 квітня 2018 року авіакомпанія здійснила свій перший рейс з Тбілісі до Тегерану. Польоти між Тбілісі і Тель-Авівом було оголошено 28 червня 2018 року.