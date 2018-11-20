Ryanair сьогодні оголосить нові маршрути до Києва та запустить квитки по 5 євро до Лондона

Квитки по 5 євро з Києва до Лондона вже доступні на сайті Ryanair на окремі дати.

Ірландський лоукостер Ryanair сьогодні оголосить нові маршрути до України та запустить акційні квитки по 5 євро з Києва до Лондона.

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Про це сьогодні заявив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко, яка транслювалася в ефірі одного з українських телеканалів.

«Сьогодні ми оголосимо більше маршрутів до Києва. Ми сподіваємося збільшити до літа пасажиропотік до 1 мільйона пасажирів. Сподіваємося, що за 3-5 років пасажиропотік збільшиться до 5 мільйонів. Це збільшить наш флот в Україні до 15 літаків і становитиме до 1,5 мільярда доларів інвестицій», - сказав він.

Також О'Брайан висловив сподівання, що літаки Ryanair літатимуть з української бази до інших країн.

Крім того, він повідомив, що авіакомпанія має намір відкрити лабораторію з програмного забезпечення Ryanair в Україні.

«Ми запускаємо головного технологічного директора. У нас є лабораторія з програмного забезпечення в Мадриді, Дубліні, Польщі, і в четвертому місті буде зустріч в Україні. Ми сподіваємося, що наша співпраця буде глибшою у вашій країні», - сказав він.

Зазначимо, квитки по 5 євро з Києва до Лондона вже доступні на сайті Ryanair на окремі дати.

Пізніше сьогодні, 20 листопада, о 14:00 відбудеться спільна прес-конференція міністра інфраструктури України Володимира Омеляна і комерційного директора компанії Ryanair Девіда О Брайана.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив, що 20 листопада топ-менеджери двох "супер-лоукостів" приїдуть в Україну з хорошими новинами.