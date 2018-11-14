Топ-менеджери двох "супер-лоукостів" 20 листопада приїдуть в Україну з хорошими новинами - Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян додав, що ці авіакомпанії вже присутні на українському ринку.

Наступного тижня в Україну приїде керівництво двох великих лоукост-авіакомпаній, які вже присутні на українському ринку, і можуть анонсувати плани щодо розширення своєї діяльності.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

«Наступного тижня, 20 листопада, ми чекаємо керівництво двох супер-лоукостів, що приїде в Київ з хорошими новинами. Поки я не можу коментувати. Але будуть хороші новини, і 2019 рік буде продовженням битви за Україну в авіації. Ці новини стосуються багатьох обласних центрів. Авіакомпанії туди теж полетять», - сказав він.

Омелян додав, що ці авіакомпанії вже присутні на українському ринку.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Омелян заявляв, що на український ринок до кінця року можуть зайти дві лоукост-авіакомпанії. Пізніше він заявив, що з наступного року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії, а іноземна авіакомпанія може створити свою дочірню компанію в Україні з місцем базування в Херсоні.