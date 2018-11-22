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"Падаюча" Пізанська вежа поступово випрямляється - вчені

15:27, 22 листопада 2018
Новини туризму
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Пізанська вежа почала випрямлятися / фото mikhail.krivyy.com

Група вчених, що спостерігають за відновлювальними роботами, помітили, що пам'ятка "стабільно і дуже повільно скорочує нахил", повідомляє BBC.

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57-метровий середньовічний пам'ятник за останні 20 років вирівнявся на 4 сантиметри.

У 1990 році улюблене місце туристів було закрито для публіки вперше за 800 років через побоювання, що вона може бути на межі руйнування. У той час вершина вежі відхилялася на 4,5 м від вертикалі.

Міжнародний комітет, який очолював польський експерт професоро Мікеле Джаміолковськи, працював над його стабілізацією в період з 1993 по 2001 рік. Їх зусиллями нахил було виправлено на 45 сантиметрів, що коштувало 200 мільйонів фунтів.

Користувачі в соцмережах жартують, що зменшити нахил вдалося завдяки туристам, які роблять фото, нібито підтримуючи вежу.

Як повідомляв УНІАН, у Римі заборонили купатися у фонтанах і вбиратися в сотників.

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Теги: #Італія