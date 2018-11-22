"Падаюча" Пізанська вежа поступово випрямляється - вчені

За останні 20 років нахил вежі зменшився на 4 сантиметри.

Пізанська вежа, відома у всьому світі своїм нахилом, поступово випрямляється.

Група вчених, що спостерігають за відновлювальними роботами, помітили, що пам'ятка "стабільно і дуже повільно скорочує нахил", повідомляє BBC.

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57-метровий середньовічний пам'ятник за останні 20 років вирівнявся на 4 сантиметри.

У 1990 році улюблене місце туристів було закрито для публіки вперше за 800 років через побоювання, що вона може бути на межі руйнування. У той час вершина вежі відхилялася на 4,5 м від вертикалі.

Міжнародний комітет, який очолював польський експерт професоро Мікеле Джаміолковськи, працював над його стабілізацією в період з 1993 по 2001 рік. Їх зусиллями нахил було виправлено на 45 сантиметрів, що коштувало 200 мільйонів фунтів.

Користувачі в соцмережах жартують, що зменшити нахил вдалося завдяки туристам, які роблять фото, нібито підтримуючи вежу.

Heard the leaning tower of Pisa is straightening itself out and not to snitch on myself but i may be part of the reason why *Drum beat*. pic.twitter.com/QccjRtUV4a — Guatemama (@sepasatriste) 22 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, у Римі заборонили купатися у фонтанах і вбиратися в сотників.