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Австрійський альпініст першим підкорив неприступну гімалайську вершину (відео)

11:45, 28 листопада 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, до його сходження гору вважали однією з найвищих непідкорених висот Непалу.

Попри 30-градусний мороз та вітер 80 км на годину, альпіністу вдалося дійти до кінця самому. Сходження тривало три дні. 

Гора підкорилася Ламі лише з четвертої спроби. До цього він двічі намагався піднятися у парі з відомим американським американським альпіністом Конрадом Анкером та один раз самотужки. Однак щоразу він був змушений відступати, коли до вершини залишалося лише 200-300 метрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше австралійський альпініст тиждень провів у сніговій печері у Новій Зеландії, поки його не врятували.

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Теги: #екстрим#альпініст#Гімалаї