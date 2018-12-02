Експерти назвали "найсильнішы" паспорти у світі

Перше місце в рейтингу «найсильныших» паспортів світу в цьому році зайняв паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів.

Перше місце в рейтингу «найсильныших» паспортів світу за версією Passport Index в цьому році посів паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів.

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При складанні рейтингу експерти враховували кількість країн, в які власники того чи іншого паспорта можуть в'їжджати без візи. За цим показником укладачі рейтингу Passport Index розділили всі паспорти на 93 категорії.

До першої категорії відноситься тільки паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. Громадяни цієї країни можуть відвідувати без візи 113 країн, ще в 54 країнах вони отримують візу по прибутті, оформляти візу заздалегідь їм потрібно тільки при поїздці в 31 країну.

До другої категорії відносяться паспорти Сінгапуру та Німеччини. Зокрема, громадяни Сінгапуру можуть без візи в'їжджати в 127 країн, Німеччини - 126. У третю категорію увійшли паспорти Данії, Швеції, Фінляндії (дозволений безвізовий в'їзд в 126 країн), Люксембургу, Франції, Італії (125 країн), Нідерландів, Іспанії (в 123 країни), Норвегії, Південної Кореї (122 країни) і США (116 країн).

Паспорт України експерти віднесли до 28-ї категорії. Українці можуть в'їжджати без візи в 85 країн, ще 42 вони отримують візу по прибутті.

Останнє місце в рейтингу (93-я категорія) посів паспорт Афганістану. Громадянам цієї країни дозволено безвізовий в'їзд лише п'ять країн світу, в 24 вони можуть отримати візу по прибутті, 129 країн їм необхідно оформляти візу заздалегідь.