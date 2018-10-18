Японія запропонує туристам електронні візи

Онлайн-систему випробують на китайських мандрівниках.

Японський уряд запровадить електронну візову систему для туристів до квітня 2020 року. Електронна віза дозволить спростити процес подачі документів, знизити навантаження на диппредставництва та одночасно посилити імміграційний контроль перед Олімпійськими та Паралімпійськими іграми у Токіо.

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Онлайн-систему випробують на китайських мандрівниках, оскільки, за даними японського МЗС, 60% туристичних віз в 2017 році Японія видала саме громадянам Піднебесної. Пізніше ж електронними візами зможуть користуватися мандрівники з інших країн.

У цілому ж минулого року Японію відвідали 28,7 млн іноземних гостей, це на 19,3% більше, ніж в 2016-му. До 2020 японська влада сподівається збільшити туристичний потік до 40 млн осіб на рік, а до 2030 року – до 60 млн.