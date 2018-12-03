В Амстердамі демонтували популярний туристичний символ "I Amsterdam"

Популярний серед багатьох туристів слоган "I Amsterdam" розташовувався на площі перед Державним музеєм з 2004 року.

В Амстердамі у понеділок, 3 грудня, демонтували популярну візитівку міста – інсталяцію "I amsterdam", яка понад 10 років приваблювала тисячі туристів.

Відомі у всьому світі біло-червоні літери вирішили прибрати з ініціативи партії "Зелені ліві", повідомляє Європейська правда з посиланням на de Volkskrant.

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У партії вважають, що словосполучення "Я Амстердам" є втіленням надмірного індивідуалізму, у той час як Амстердам прагне бути "солідарним та різноманітним".

Рішення демонтувати знаменитий напис підтримали більшість депутатів міської ради Амстердама. Втім, туристи таки матимуть нагоду сфотографуватися на тлі популярної інсталяції – літери після реставрації встановлять у інших, менш популярних районах міста.

Популярний серед багатьох туристів слоган "I Amsterdam" розташовувався на площі перед Державним музеєм з 2004 року.

Відео: NH Nieuws

Багато європейських міст зараз борються з масивними потоками туристів. Цей акт у Амстердамі можна вважати символічним кроком у цьому напрямку.

Раніше УНІАН повідомляв, що міська влада одного з найпопулярніших європейських туристичних міст - Амстердаму - вирішила заборонити низку популярних розваг і подобову оренду квартир у центральних районах міста.