МЗС радить українцям бути готовими до посилених перевірок у Франції після теракту в Страсбурзі

Міністерство закордонних справ України радить українцям, яків перебувають у Франції або готуються вирушити до цієї країни, бути готовими до посилених перевірок правоохоронцями після теракту у Страсбурзі.

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Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України у зв'язку з акціями масового протесту на території Франції та терактом у центрі Страсбурга.

"У зв'язку з акціями масового протесту на території Французької Республіки і терактом, що стався 11 грудня в центрі Страсбурга, правоохоронними органами країни вживаються заходи щодо забезпечення підвищеної безпеки та контролю", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку зазначається, що "з огляду на проведення французькими правоохоронними органами в Страсбурзі спеціальної операції на державному кордоні Франції тимчасово посилено особистий та паспортний контроль".

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздку до Франції, виявляти пильність та обачність під час перебування в місцях підвищеного ризику та скупчення людей (різдвяні ярмарки, вуличні вистави, концертні майданчики, аеропорти, вокзали, місця релігійного культу, відомі історичні пам’ятки), виконувати всі законні вказівки і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, бути готовими до перевірки представниками правоохоронних органів документів і транспортних засобів, особистого контролю, мати при собі документи, які посвідчують особу, постійно стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації, актуальні загрози та заходи безпеки в місці перебування", - наголосили в департаменті.

Також у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям радять звертатися до посольства України у Франції за номером цілодобової «гарячої лінії»: +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua або cons_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше трьох людей вбито та 13 поранено внаслідок стрілянини на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга, яка сталася у вівторок ввечері, 11 грудня. Стрілок має кримінальне минуле і переховується від правоохоронців.

Влада Франції збільшила рівень терористичної загрози і відправляє додаткові сили безпеки до Страсбурга, а також посилює безпеку на кордонах і на різдвяних ярмарках.